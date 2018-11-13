В МИД ответили на заявление США о роли России в афганском урегулировании

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Москве недоумевают по поводу озвученных в Вашингтоне заявлений о том, что Россия якобы "мешает переговорам афганцев и движения талибов", российская сторона последовательно содействует межафганскому урегулированию, что доказала успешно проведенная ранее конференция Московского формата, заявили в МИД РФ.

Замгоссекретаря США Дэвид Хейл на прошлой неделе обвинил Россию в поддержке конфликтов в Афганистане и Ливии.

"Обратили внимание на заявление заместителя госсекретаря США Д.Хейла, сделанное на конференции, организованной Институтом Ближнего Востока в Вашингтоне 8 ноября, в котором, в частности, говорилось, что Россия якобы "мешает руководимым афганцами мирным переговорам с движением талибов". Подобного рода высказывания не могут не вызывать недоумения на фоне последовательно предпринимаемых российской стороной во взаимодействии с региональными партнерами усилий по содействию запуску процесса межафганского примирения", — говорится в комментарии МИД РФ.

При этом в дипведомстве напомнили, что 9 ноября в Москве "с успехом состоялось второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану – впервые с участием представителей Исламской Республики Афганистан и талибов". Во встрече, в частности, в качестве наблюдателя принял участие представитель США.

"По самостоятельной оценке участников, мероприятие стало важным шагом на пути налаживания прямого диалога о мире между Кабулом и движением талибов. Расцениваем высказывание Д.Хейла как неуклюжую попытку переложить на российскую сторону ответственность за собственные неудачи в Афганистане и отсутствие достижений в усилиях Вашингтона найти решение афганской проблемы", — подчеркнули в российском МИД.