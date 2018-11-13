Трамп раскритиковал публикацию о строительстве ракетных баз в КНДР

20:3513.11.2018
(обновлено: 20:36 13.11.2018)
18720
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми новостями публикацию New York Times о скрытном строительстве ракетных баз в КНДР.
"Публикация New York Times, касающаяся того, что Северная Корея разрабатывает ракетные базы, неверна. Мы полностью в курсе обсуждаемых объектов, ничего нового, и ничего там не происходит из ряда вон выходящего. Просто очередные фейковые новости. Я буду первым, кто сообщит вам, если дела пойдут плохо!" — написал Трамп в Twitter
.
Трамп летом встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.