Конте сожалеет в связи с решением Турции покинуть конференцию по Ливии

Дмитрий Медведев на пленарном заседании международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

Дмитрий Медведев на пленарном заседании международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил сожаление в связи с тем, что турецкая делегация покинула конференцию по урегулированию в Ливии, которая завершилась во вторник в Палермо.

"Мне жаль, что Турция, ее делегация и вице-президент сегодня удалились. Я читал их заявление. Они не имеют ничего против Италии. Это решение не изменило положительного климата встречи", — заявил он на итоговой пресс-конференции.

По словам Конте, в Палермо удалось собрать представителей 30 стран, открыть конференцию для различных "трений и столкновений чувствительных позиций".

"Они существуют, и мы должны принять то, что произошло", — отметил премьер Италии.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней приняли участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавил премьер Дмитрий Медведев.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.