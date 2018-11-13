В Ливии буксует выполнение достигнутых договоренностей, заявил Медведев

Дмитрий Медведев отвечает на вопросы журналистов по итогам пленарного заседания международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

Дмитрий Медведев отвечает на вопросы журналистов по итогам пленарного заседания международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. В условиях недоверия в Ливии буксует выполнение ранее достигнутых договоренностей по урегулированию ситуации в стране, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на конференции по Ливии.

"В этом зале собрались представители ключевых политических сил Ливии. Мы видим насколько трудно ведется этот диалог, но все они знают ситуацию на своей родине: значительная часть проблем связана с террористическими группировками, пользуясь тяжелейшей гуманитарной ситуацией, совершаются страшные преступления… Очевидно, что в условиях такого недоверия, буксует и выполнение Схиратских договоренностей и дорожной карты", — сказал Медведев.

По его словам, те результаты, которые были достигнуты на предыдущей конференции, прошедшей в мае этого года, несмотря на их важность, вряд ли достижимы сегодня.