Аксаков рассказал о влиянии российских контрсанкций на экономику Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что украинскую экономику ждет сокращение российских инвестиций из-за введенных ранее Москвой контрсанкций.
"Это фактически вынужденная мера, ответное решение на действия украинских властей. Это решение ударит по Украине. Мы являемся, несмотря на все сложности, крупнейшим инвестором в украинскую экономику. Теперь, очевидно, инвестиции значительно сократятся", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, жизнь показала, что инвестировать в украинскую экономику рискованно.