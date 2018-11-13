Аксаков рассказал о влиянии российских контрсанкций на экономику Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что украинскую экономику ждет сокращение российских инвестиций из-за введенных ранее Москвой контрсанкций.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"Это фактически вынужденная мера, ответное решение на действия украинских властей. Это решение ударит по Украине. Мы являемся, несмотря на все сложности, крупнейшим инвестором в украинскую экономику. Теперь, очевидно, инвестиции значительно сократятся", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, жизнь показала, что инвестировать в украинскую экономику рискованно.