Ряд украинских предприятий переехали в Россию, заявил Аксаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Ряд украинских предприятий переехали с оборудованием и технологиями в Россию, сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Некоторые украинские предприятия переехали вместе с оборудованием, технологиями, интеллектуальной собственностью в Россию, так как увидели, что у них могут возникнуть проблемы с реализацией продукции, которую они производили на своем оборудовании и поставляли в Россию", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, собственники этих предприятий поняли, что им выгоднее и интереснее работать в России.

"Так оказалось для них комфортнее", — подчеркнул Аксаков.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".