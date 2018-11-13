Россия сохранит контакты с участниками диалога по примирению в Ливии

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Россия будет сохранять контакты со всеми участниками диалога по национальному примирению в Ливии, но на 90% все зависит от самих граждан этой страны, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Я откровенно сказал нашим партнерам, что мы будем сохранять контакты со всеми участниками диалога по национальному примирению, поскольку это важно для того, чтобы все-таки постараться склеить новую конфигурацию самого государства. Но тем не менее все зависит на 90% от самих граждан Ливии, от тех политических сил, которые сегодня здесь были представлены", — сказал Медведев во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров по внутриливийскому урегулированию.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в итальянском Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет премьер Дмитрий Медведев.