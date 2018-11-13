Медведев рассказал о сложностях в отношениях между руководителями Ливии

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Руководители Ливии общаются между собой с большим трудом, но они все же общаются и жмут друг другу руки, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров по внутриливийскому урегулированию.
Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в итальянском Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет премьер Дмитрий Медведев. Участие в конференции командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара, одного из лидеров противоборствующих сторон в Ливии, не подтверждалось до последнего момента. Он прибыл на встречу в числе последних, перед телекамерами поприветствовал Конте, но не стал оставаться на ужин. Премьер Италии объяснил его отсутствие на торжественной части усталостью, отметив, что присутствие Хафтара не планировалось.