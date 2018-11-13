Медведев рассказал о сложностях в отношениях между руководителями Ливии

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Руководители Ливии общаются между собой с большим трудом, но они все же общаются и жмут друг другу руки, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров по внутриливийскому урегулированию.

"Государство (Ливия) в полноценном виде не существует, оно разделено на части. Есть несколько руководителей, которые здесь и собрались. Общаются они с большим трудом, но тем не менее они общаются, они жмут друг другу руки, они фотографируются. И они обсуждают сложные вопросы. Это вопросы создания единой новой политической системы современной Ливии, которая должна быть, естественно, определена самими ливийцами", — сказал Медведев во вторник.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в итальянском Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет премьер Дмитрий Медведев. Участие в конференции командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара, одного из лидеров противоборствующих сторон в Ливии, не подтверждалось до последнего момента. Он прибыл на встречу в числе последних, перед телекамерами поприветствовал Конте, но не стал оставаться на ужин. Премьер Италии объяснил его отсутствие на торжественной части усталостью, отметив, что присутствие Хафтара не планировалось.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.