Медведев рассказал о трудностях в организации диалога по Ливии

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на конференции в Палермо назвал очень непростым организацию диалога по урегулированию в Ливии и в качестве примера привел перемещения по залу представителей этой страны.

Он поблагодарил власти Италии за организацию конференции.

"Важно, что мы все здесь встречаемся, общаемся, солидарны с ливийским народом в этот сложный период его истории. То, что сложно, видно даже по тому, как перемещаются представители ливийской делегации. Очевидно, что такого рода диалог устроить совсем нелегко", — сказал Медведев в ходе своего выступления.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет Медведев.