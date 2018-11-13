Россия готова развивать экономические проекты с Ливией, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании международной конференции по Ливии в Палермо

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании международной конференции по Ливии в Палермо

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Ливией, в том числе развивать совместные экономические проекты, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после конференции по внутриливийскому урегулированию.

"Мы готовы с ними сотрудничать, готовы развивать экономические проекты. Страна богатая, страна имеет традиции, и у нас были очень продвинутые контакты", — сказал Медведев.

Российский премьер также добавил, что это сотрудничество зависит от национального примирения в Ливии, и отметил, что если политические силы страны не смогут договориться, то подобные конференции будут продолжаться, поскольку "выход все равно нужно найти".

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет Медведев.