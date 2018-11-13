Дмитрий Медведев на пленарном заседании международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

Дмитрий Медведев на пленарном заседании международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Обсуждаемые на конференции по Ливии проблемы носят фундаментальный характер, причина — отсутствие верховенства права в мире, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Данная конференция посвящена ситуации в конкретной стране, но, по существу, проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, они носят фундаментальный характер. Эти проблемы проистекают из невыполнения целого рода принципиальных позиций, включая безусловное верховенство международного права и центральную роль ООН", — сказал премьер.