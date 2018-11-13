На конференции в Палермо призвали создать механизмы безопасности в Триполи

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Швейцарии Ален Берсе на международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Швейцарии Ален Берсе на международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Участники конференции по ливийскому урегулированию в Палермо призвали к полному и скорейшему созданию новых механизмов обеспечения безопасности в Триполи, говорится в тексте итоговой декларации, попавшей в распоряжение РИА Новости.

"Участники призвали все стороны добиваться полного и скорейшего создания новых механизмов обеспечения безопасности в Триполи, основанной на передислокации регулярной армии и полицейских сил с целью замены вооруженных формирований", — говорится в резолюции.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет премьер Дмитрий Медведев.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие: на востоке в Тобруке заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.