"Ливийский сценарий" не должен повториться в другой стране, заявил Медведев

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Ливийский сценарий не должен повториться в другой стране, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на конференции по Ливии в Палермо.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывшую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил приняли участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

"Мы помним, как принимались резолюции. Я тогда принимал известные решения, в том числе о введении оружейного эмбарго и об установлении бесполетной зоны над Ливией. Утверждалось, что эти решения должны помочь остановить насилие, что они создадут условия для развития. Но, к сожалению, все это оказалось невыполненным. Результаты очевидны на сегодняшний день — к чему мы все пришли", — сказал Медведев журналистам.

"Я недаром это все вспоминаю, хотя понятно, что присутствующие ни в коей мере не несут ответственность за те решения, которые были приняты, в том числе по военной операции. Но помнить об этом нужно, чтобы этот сценарий не проявился заново в любой другой стране", — подчеркнул он.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет Медведев.