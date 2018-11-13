Верховный суд Шри-Ланки приостановил указ президента о роспуске парламента

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Верховный суд (ВС) Шри-Ланки временно приостановил указ президента страны Майтрипалы Сирисены о роспуске парламента, сообщает местный новостной портал Ada Derana.

В понедельник ключевые политические партии и объединения Шри-Ланки направили в ВС петиции о пересмотре незаконного, с их точки зрения, решения президента.

Временное распоряжение суда будет действовать до 7 декабря. В предыдущие дни – 4,5 и 6 декабря, — комиссия из трех судей рассмотрит направленные в ВС петиции по существу.

Сирисена заявил о своем решении распустить парламент, так как его партия не смогла получить большинство и согласовать кандидатуру премьер-министра. Досрочные парламентские выборы были назначены на 5 января.

На пост премьер-министра Шри-Ланки 26 октября был назначен Махинда Раджапаксе, который с 2005 по 2015 год занимал пост президента республики. Однако экс-премьер островного государства Ранил Викрамасингхе заявил, что, согласно конституции, он все еще является главой правительства. Вслед за этим президент Сирисена назначил перерыв в работе парламента, а по стране прокатилась волна протестов.