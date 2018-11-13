Деньгов прокомментировал участие России в конференции по Ливии

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Участие России в конференции по урегулированию в Ливии показывает, насколько важную роль Россия будет играть в будущем этой африканской страны, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Факт того, что (премьер РФ) Дмитрий Анатольевич (Медведев) будет участвовать в этой конференции, говорит за себя. Это означает, что мы представлены на этой встрече на высоком уровне. И однозначно в связи с тем, что непосредственно (премьер Италии Джузеппе) Конте на последней встрече с нашим президентом передавал ему приглашение на участие на этой конференции, говорит о том, что Россия очень важна и будет играть огромную роль в будущем Ливии", — сказал дипломат.

"Об этом знают наши западные партнеры, в том числе Италия, Франция. Они считаются с нашим мнением, консультируются в связи с многими аспектами касаемо Ливии. Мы достаточно давно проводим работу с представителями, так сказать, постреволюционной Ливии, с премьер-министром, с вице-премьер-министром, и с министром иностранных дел, и с главой государственного совета, в том числе также и с (командующим Ливийской национальной армией Халифой) Хафтаром, и с представителями юга Ливии… всех их мы привозили в Россию, знакомились, общались, развиваем отношения со всеми сторонами, стараемся поддерживать баланс", — отметил Деньгов.

Конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в итальянском Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства национального согласия Файез Саррадж, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе, лидеры Туниса, Алжира, Нигера, Чада.

Участие в конференции командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара, одного из лидеров противоборствующих сторон в Ливии, не подтверждалось до последнего момента. Он прибыл на встречу в числе последних, перед телекамерами поприветствовал Конте, но не стал оставаться на ужин. Премьер Италии объяснил его отсутствие на торжественной части усталостью, отметив, что присутствие Хафтара не планировалось.