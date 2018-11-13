СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Гражданин Украины изменил паспортные данные, чтобы попасть к возлюбленной в Крым, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
"Имея намерение вернуться в Россию, однако осознавая факт отсутствия законных оснований для такого рода поездки, предприимчивый мужчина оформил в государственных органах Украины новый паспорт с измененными установочными данными. По обновленному документу 22-летний иностранец приехал в Крым", — сообщает УФСБ, не поясняя, какие конкретно данные были изменены в паспорте.
В отношении задержанного возбуждено уголовное за незаконное пересечение госграницы иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для него не разрешен. Нарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 декабря этого года.
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