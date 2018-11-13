Россия намерена сделать все для установления мира в Ливии, заявил Медведев

Дмитрий Медведев на пленарном заседании международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

Дмитрий Медведев на пленарном заседании международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Диалог между ливийцами строить нелегко, однако Россия намерена сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе конференции по Ливии.

"Мы намерены сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир, а ее трагический опыт миновал другие государства", — сказал он, отметив сложность организации диалога с учетом даже перемещений по залу переговоров представителей ливийских делегаций.