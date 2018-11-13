Мирное урегулирование в Ливии невозможно без компромиссов, заявил Медведев

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Мирное урегулирование ситуации в Ливии невозможно без взаимных компромиссов, в противном случае те решения, которые возникнут, будут снова взорваны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на конференции по Ливии.

"Очевидно, что базой для мирного урегулирования являются именно эти самые Схиратские договоренности и дорожная карта по ливийскому урегулированию. Понятно, что они предусматривают создание единого госуправления, которое приемлемо для всех политических сил Ливии. Это и есть самая сложная задача. Потому что найти консенсус чрезвычайно проблематично: эти договоренности касаются и судьбы политических сил, которые в настоящий момент имеются в Ливии, и позиции конкретных руководителей, определение роли армии, позиции верховного главнокомандующего, все это не просто, но к этому нужно двигаться", — сказал Медведев.

"Очевидно, что достижения невозможны без взаимных компромиссов. Потому что в противном случае те решения, которые возникнут, будут снова взорваны и нам придется снова собираться за таким же длинным столом и в очередной раз выслушивать позиции отдельных сторон", — добавил российский премьер.