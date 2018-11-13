Президент Сингапура на приеме предложила тост за здоровье и успехи Путина

СИНГАПУР, 13 ноя — РИА Новости. Президент Сингапура Халима Якоб на государственном приеме в честь президента РФ Владимира Путина предложила тост за его здоровье и дружбу между двумя странами.
"Предлагаю тост — за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян и за крепкую дружбу между Сингапуром и Россией", — сказала она.
Якоб подчеркнула, что дружба между двумя странами развивается, несмотря на то, что Сингапур и Россия — совершенно разные страны, в том числе по площади и по числу жителей. Она отметила регулярные контакты между двумя странами на различных уровнях, в том числе по линии правительства и парламентов, а также работу межправительственной комиссии. По словам президента Сингапура, отношения двух стран в экономике также активно развиваются, в частности, товарооборот уже вырос до 7,4 миллиарда долларов. Якоб отметила и перспективы сотрудничества Сингапура с Евразийским экономическим союзом.
На приеме, проходящем в резиденции президента Сингапура — дворце Истана, присутствуют, в частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров и ряд других министров, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель ВЭБ Игорь Шувалов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и другие представители крупного бизнеса.
Президент Сингапура Халима Якоб за 4 часа успела показать два наряда. Выбираем образ pic.twitter.com/4dIgGvDTa5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 ноября 2018 г.