Президент Сингапура на приеме предложила тост за здоровье и успехи Путина

СИНГАПУР, 13 ноя — РИА Новости. Президент Сингапура Халима Якоб на государственном приеме в честь президента РФ Владимира Путина предложила тост за его здоровье и дружбу между двумя странами.

Путин находится с трехдневным визитом в Сингапуре, где проходят саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатский саммит.

"Предлагаю тост — за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян и за крепкую дружбу между Сингапуром и Россией", — сказала она.

Якоб подчеркнула, что дружба между двумя странами развивается, несмотря на то, что Сингапур и Россия — совершенно разные страны, в том числе по площади и по числу жителей. Она отметила регулярные контакты между двумя странами на различных уровнях, в том числе по линии правительства и парламентов, а также работу межправительственной комиссии. По словам президента Сингапура, отношения двух стран в экономике также активно развиваются, в частности, товарооборот уже вырос до 7,4 миллиарда долларов. Якоб отметила и перспективы сотрудничества Сингапура с Евразийским экономическим союзом.

По словам президента Сингапура, импульс туристическим обменам придал чемпионат мира по футболу, на который в РФ приехали болельщики из Сингапура. Он упомянула о других важных совместных проектах, в том числе — в сфере культуры. Якоб напомнила, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипотношений двух стран, и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества РФ и Сингапура. Она процитировала русскую пословицу — "Для милого друга семь верст — не околица" — и подчеркнула, что, несмотря на расстояния и большую разницу между двумя странами, это были "хорошие 50 лет дружбы".

На приеме, проходящем в резиденции президента Сингапура — дворце Истана, присутствуют, в частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров и ряд других министров, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель ВЭБ Игорь Шувалов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и другие представители крупного бизнеса.