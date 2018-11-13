Путин оценил значение создания российского культурного центра в Сингапуре

СИНГАПУР, 13 ноя — РИА Новости. Возведение Российского культурного центра в Сингапуре будет способствовать развитию двусторонних отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уверен, что этот жест и последующее возведение этого центра будут служить хорошей основой для развития двусторонних отношений, особенно на уровне людей, которые будут приезжать сюда в Сингапур все больше и больше, будут знакомиться с вашей страной и будут иметь возможность посетить русскую православную церковь и наш культурный центр. А граждане Сингапура будут иметь возможность познакомиться с культурой Российской Федерации", — заявил Путин на государственном приеме в его честь от имени президента Сингапура Халимы Якоб.

По словам российского лидера, состоявшаяся во вторник закладка первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре свидетельствует о взаимном доверии и взаимоуважении двух государств.