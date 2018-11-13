Путин оценил значение создания российского культурного центра в Сингапуре

СИНГАПУР, 13 ноя — РИА Новости. Возведение Российского культурного центра в Сингапуре будет способствовать развитию двусторонних отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам российского лидера, состоявшаяся во вторник закладка первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре свидетельствует о взаимном доверии и взаимоуважении двух государств.
Путин и президент Сингапура символично заложили первый камень в основание Российского культурного центра. Кстати, такие центры работают в Париже, Вашингтоне, Вифлееме, Кабуле и других городах мира pic.twitter.com/Z5xwN8iuMc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 ноября 2018 г.