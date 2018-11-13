В Херсоне более 30 учебных заведений остаются без тепла

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Более 30 школ и детских садов в Херсоне остаются без теплоснабжения, сообщается на сайте Херсонского городского совета.

Ранее сообщалось, что из-за долгов перед "Нафтогазом" без газа остались и не могут войти в отопительный сезон город Кривой Рог в Днепропетровской области и город Смела в Черкасской области, проблемы также есть в Херсоне. В Кривом Роге в понедельник жители устроили беспорядки у "Криворожгаза", а в городе Смела объявили режим чрезвычайного положения, в Херсоне часть школ остались без тепла. В понедельник пресс-служба Шепетовского городского совета сообщила, что газоснабжение в городе Шепетовка в Хмельницкой области со вторника также может быть прекращено из-за задолженности.

"Без теплоснабжения остаются учебные заведения города, которые обслуживаются Херсонской ТЭЦ (школы: №4, 7, 28, 29, 31, 32 (младшая школа), 33, 36, 48, 53, Физико-технический лицей, Центр образования молодежи, спецшкола №1. Детские сады: №7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87. Учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества, Дворец детей и юношества, центр внешкольной работы)", — говорится в сообщении.

Управление образования горсовета рекомендовало руководителям учебных заведений сократить учебные часы и установить в аудиториях обогреватели.

Решение приостановить обучение в четырех школах приняли и власти города Шепетовка в Хмельницкой области. "Решение о приостановлении обучения в этих школах было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до нуля", — говорится в сообщении на сайте горсовета.