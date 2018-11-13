Пушков прокомментировал идею Макрона о регулировании интернета

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совместное межгосударственное регулирование интернета необходимо для борьбы с такими угрозами, как детская порнография и распространение наркотиков, однако бесперспективно для исключения попыток так называемого вмешательства в дела других государств, убеждён глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме по управлению интернетом в ЮНЕСКО, заявил о необходимости совместного регулирования интернета для того, чтобы он оставался свободным, открытым и безопасным. По мнению французского лидера, регулирование интернета — это также условие для того, чтобы демократично избранные правительства, уважающие правовое государство, могли защитить свое население. По мнению Макрона, необходимо уйти от ложной парадигмы о том, что есть лишь два варианта: с одной стороны — модель полного самоуправления, интернета без управления, а с другой — полный контроль сильных авторитарных государств над интернетом.

"Безусловно, разумное зерно в высказываниях президента Франции есть, однако все зависит от того, что именно он имеет в виду. Я согласен с тем, что в интернете должно быть регулирование, направленное на исключение тех норм, которые сейчас уже запрещены в СМИ: детской порнографии, педофилии, подпольного изготовления оружия, распространения наркотиков", — заявил Пушков.

Он напомнил, что и раньше высказывались идеи о создании международной межгосударственной структуры, которая занялась бы выработкой норм и правил в интернете. Эта идея не была реализована, однако рано или поздно международное сообщество придет к реализации этой идеи, убежден сенатор.

"Однако если Макрон имеет в виду высказываемую, в частности США, искусственную идею об исключении из интернета якобы имеющихся попыток вмешательств в дела других государств, то это абсолютно бесперспективно. Обмен мнениями в интернете не в состоянии изменить политическую карту в том или ином государстве", — заявил Пушков.

По его словам, если президент Франции имел в виду необходимость борьбы в интернете с преступным, а не политическим контентом, то такой подход можно было бы поддержать.