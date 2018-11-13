Адвокат прокомментировал продолжительность задержания Рыболовлева в Монако

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Продолжительность задержания бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в Монако была крайне длительной, хотя все могло быть решено в течение двух минут, заявил его адвокат Тома Жаккарди.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля. Бизнесмен находится в Москве.

"Продолжительность задержания Дмитрия Рыболовлева в полиции Монако, на мой взгляд, была крайне длительной. Он был задержан с утра вторника 6 ноября до утра среды 7 ноября. Рыболовлев не ответил ни на один из заданных ему вопросов. Это позиция, которую мы заняли более года назад. Мы написали судье письмо с объяснением этой позиции. Все могло быть решено в течение двух минут", — говорится в заявлении его адвоката.

Жаккарди напомнил, что у Рыболовлева нет обязанности "отмечаться" где-либо, нет запрета на передвижения: "есть только судебный контроль, при котором обязанность подозреваемых, которым предъявлены обвинения, — это не общаться между собой".

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката. Позже генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер подтвердила РИА Новости, что Рыболовлеву были предъявлены обвинения и что полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу.