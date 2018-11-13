АСТАНА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что обострение геополитического соперничества между Россией, США и КНР может привести к новым масштабным кризисам в мире.

"Обострение геополитического соперничества между Россией, США и КНР проходит не только в глобальном контексте, но и в периметре "большой Евразии". Сложные моменты в данном стратегическом треугольнике присутствовали всегда, если мы вспомним историю, однако уровень их управляемости в последние годы резко снижается", — сказал Назарбаев, выступая на пленарной сессии дискуссионной площадки Astana Club.

Он заявил, что "отныне масштабные кризисы возможны как никогда". "В разы увеличивается вероятность инцидентов, способных перерасти в полномасштабные конфликты. Нужно предельно ясно осознавать, что недопонимание, просчеты в кризисных ситуациях могут привести к военной конфронтации", — сказал Назарбаев.