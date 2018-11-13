АСТАНА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что обострение геополитического соперничества между Россией, США и КНР может привести к новым масштабным кризисам в мире.
Он заявил, что "отныне масштабные кризисы возможны как никогда". "В разы увеличивается вероятность инцидентов, способных перерасти в полномасштабные конфликты. Нужно предельно ясно осознавать, что недопонимание, просчеты в кризисных ситуациях могут привести к военной конфронтации", — сказал Назарбаев.