Во Франции осквернили могилу маршала Петена

ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Могилу знаменитого французского маршала Первой мировой войны Анри Филиппа Петена, в годы немецкой оккупации во время Второй мировой возглавлявшего коллаборационистское правительство Франции, осквернили неизвестные, сообщает портал France Info.

В частности, хулиганы вырвали крест на могиле маршала и оставили надписи на надгробии. По словам местного прокурора Карин Аллей, эту могилу разоряют регулярно, раз или два в год — хулиганы переворачивают цветочные горшки, оставляют надписи, ломают крест и высыпают на надгробие мусор.

Разрушения были замечены утром 11 ноября, в день столетия окончания Первой мировой войны, однако СМИ стало известно о них с опозданием. Расследованием инцидента занимаются местные правоохранительные органы, однако установить виновных пока не удалось.

Имя маршала Петена на прошлой неделе звучало в контексте празднования окончания Первой мировой. В преддверии торжества генштаб Франции запланировал мемориальную церемонию, в ходе которой должна была воздаваться дань памяти восьми маршалам этой войны.

Среди них был и Петен. Он прославился на полях сражений Первой мировой войны. Имя Петена связывают с победой в Верденском сражении, за что российский император Николай II, например, наградил его орденом Святого Георгия. В 1940–1944 годах Петен возглавлял коллаборационистское правительство Франции, известное под названием "режим Виши".

Французское общество всколыхнула новость о том, что имя Петена будет звучать в ходе церемонии — простые люди и некоторые политики выступили с резким осуждением такого решения. Тем не менее, президент страны Эммануэль Макрон назвал решение о чествовании Петена "полностью легитимным".