ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Пропавший в конце октября в Донбассе беспилотник миссии ОБСЕ находится на подконтрольной Украине территории, заявил во вторник журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин по итогам проведенного расследования.
По словам Басурина, поиск беспилотника ОБСЕ на подконтрольной ДНР территории не принес результата. Он отметил, что в ходе расследования выяснилось, что накануне исчезновения БПЛА в подконтрольном Киеву районе украинские силовики развернули мобильную группу радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Басурин сообщил, что вечером 26 октября средства противовоздушной обороны 28 бригады ВС Украины были переведены в боевой режим несения службы.
"Средствами радиолокационного обнаружения ДНР в 2.15 (совпадает с мск) 27 октября текущего года зафиксировано пересечение на высоте двух тысяч метров линии боевого соприкосновения в направлении Украины летательным аппаратом, предположительно принадлежащим СММ ОБСЕ. В 2.25 указанный летательный аппарат вышел из поля зрения РЛС и скрылся над территорией, подконтрольной ВСУ", — сказал Басурин.
Все это, по словам Басурина, позволяет утверждать, что "летательный аппарат СММ ОБСЕ находится на подконтрольной Киеву территории и целенаправленно скрывается украинской стороной с целью обвинения ДНР в причастности к пропавшему беспилотнику".
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