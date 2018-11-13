ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Пропавший в конце октября в Донбассе беспилотник миссии ОБСЕ находится на подконтрольной Украине территории, заявил во вторник журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин по итогам проведенного расследования.

Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что 27 октября в Донбассе пропал беспилотник миссии. В ДНР заявили, что организовали поиск БПЛА ОБСЕ и "оказывают всестороннее содействие международным наблюдателям в установлении причин исчезновения летательного аппарата".

По словам Басурина, поиск беспилотника ОБСЕ на подконтрольной ДНР территории не принес результата. Он отметил, что в ходе расследования выяснилось, что накануне исчезновения БПЛА в подконтрольном Киеву районе украинские силовики развернули мобильную группу радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Басурин сообщил, что вечером 26 октября средства противовоздушной обороны 28 бригады ВС Украины были переведены в боевой режим несения службы.

"Средствами радиолокационного обнаружения ДНР в 2.15 (совпадает с мск) 27 октября текущего года зафиксировано пересечение на высоте двух тысяч метров линии боевого соприкосновения в направлении Украины летательным аппаратом, предположительно принадлежащим СММ ОБСЕ. В 2.25 указанный летательный аппарат вышел из поля зрения РЛС и скрылся над территорией, подконтрольной ВСУ", — сказал Басурин.

Все это, по словам Басурина, позволяет утверждать, что "летательный аппарат СММ ОБСЕ находится на подконтрольной Киеву территории и целенаправленно скрывается украинской стороной с целью обвинения ДНР в причастности к пропавшему беспилотнику".

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