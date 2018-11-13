В Бухаре преподаватель избил студентов, пришедших без галстуков

ТАШКЕНТ, 13 ноя – РИА Новости. В Интернете появилось видео, на котором преподаватель бьет по лицу студентов за то, что те пришли на занятия без галстуков.

На кадрах видно, что молодые люди стоят около доски, а педагог по очереди подходит к ним и раздает пощечины. Один из юношей получает кулаком в живот. При этом преподаватель выкрикивает ругательства.

Как удалось выяснить Sputnik Узбекистан, инцидент произошел в Бухарском инженерно-технологическом институте.

"Видео было снято около года назад. После инцидента проводилось разбирательство и преподавателя уволили", — сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в приемной вуза.

Там также уточнили, что уголовное дело по данному факту не заводилось. В областной прокуратуре пока не удалось получить комментарий по этому поводу.

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