В Бухаре преподаватель избил студентов, пришедших без галстуков

ТАШКЕНТ, 13 ноя – РИА Новости. В Интернете появилось видео, на котором преподаватель бьет по лицу студентов за то, что те пришли на занятия без галстуков.
Как удалось выяснить Sputnik Узбекистан, инцидент произошел в Бухарском инженерно-технологическом институте.
"Видео было снято около года назад. После инцидента проводилось разбирательство и преподавателя уволили", — сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в приемной вуза.
Там также уточнили, что уголовное дело по данному факту не заводилось. В областной прокуратуре пока не удалось получить комментарий по этому поводу.
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