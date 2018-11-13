Встреча по Ливии в Палермо шла более двух часов

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Палермо с премьером Италии, президентами Египта и Туниса, командующим ливийской национальной армии маршалом Халифом Хафтаром, общение длилось больше двух часов, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В Палермо проходит конференция по Ливии.

"Во встрече участвовали премьер-министр Италии, президент Египта, президент Туниса, премьер Алжира, (Дональд) Туск, глава МИД Франции, спецпредставитель ООН по Ливии, представитель президентского совета по Ливии и маршал Хафтар", — сказал Богданов.

По его словам, общение продолжалось больше двух часов.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в итальянском Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет Медведев.

Участие в конференции командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара, одного из лидеров противоборствующих сторон в Ливии, не подтверждалось до последнего момента. Он прибыл на встречу в числе последних, перед телекамерами поприветствовал Конте, но не стал оставаться на ужин. Премьер Италии объяснил его отсутствие на торжественной части усталостью, отметив, что присутствие Хафтара не планировалось.