Путин начал визит в Сингапур с посещения резиденции главы республики

Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Сингапура Чанги. 13 ноября 2018

Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Сингапура Чанги. 13 ноября 2018

СИНГАПУР, 13 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник начал программу своего визита в Сингапур с посещения резиденции президента республики — дворца Истана.

На площади перед дворцом состоялась традиционная церемония официальной встречи российского лидера президентом Сингапура Халимой Якоб. На ней в присутствии почетного караула были исполнены гимны двух государств. После этого президенты прошли в резиденцию, где началась их беседа, которая проходит без прессы.

Путин во дворце также оставил запись в книге почетных гостей.

Позднее во вторник российский лидер вместе с президентом Сингапура примет участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре. На вечер во дворце Истана запланирован государственный обед от имени президента Республики Сингапур в честь президента РФ.

Дворец Истана был возведен в 1869 году и использовался как резиденция британского генерал-губернатора. С 1965 года, когда была провозглашена независимость островного государства, дворец является резиденцией президента Сингапура.

В дальнейшем планируется участие российского президента в саммите АСЕАН и ряд двусторонних встреч, в частности с премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.