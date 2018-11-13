В Париже почтят память жертв терактов 13 ноября 2015 года

ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Серия траурных церемоний в третью годовщину терактов 13 ноября 2015 года, унесших жизни 130 человек, проходит в среду в Париже.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Печальный маршрут начался в 09.00 (11.00 мск) у стадиона. К мемориальной доске, закрепленной рядом с местом теракта, прибыл премьер-министр Франции Эдуар Филипп, мэр Парижа Анн Идальго, мэр Сен-Дени Лоран Рюссье, ряд министров и народных избранников.

Затем чиновники отправятся в другие места, ставшие мишенями террористов: кафе Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Biere, Comptoir Voltaire, La Belle Equipe в X и XI округах французской столицы. Последней точкой маршрута станет концертный зал "Батаклан".

Все церемонии будут краткими и сдержанными, в соответствии с пожеланиями выживших и близких погибших в терактах. Чтобы сохранить покой тех, кто лицом к лицу столкнулся со страшными событиями, журналистам не разрешено принимать участие в церемонии. Исключение сделано лишь для пула фотографов и операторов. У "Батаклана" для журналистов огорожена специальная зона поодаль, а подобраться ближе к концертному залу можно будет лишь, когда чиновники и очевидцы теракта покинут место.