Москва не оставит без внимания ситуацию в секторе Газа, заявили в Госдуме

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Москва не оставляет без внимания ситуацию в секторе Газа и прилагает большие усилия, чтобы не дать конфликту разрастись, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.

"(России) стоит проявить обеспокоенность и обязательно проявить обеспокоенность, потому что, в любом случае, Россия пользуется большим уважением как одной стороны, так и другой стороны. И это факт… Руководство наше не оставляет без внимания этот инцидент, вкладывает большие усилия, чтобы обстановка там не накалялась в той степени, в какой она могла бы накалиться", — сказал Чепа РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Москва продолжит прилагать все усилия, чтобы не дать конфликту разрастись.

"Мы знаем, что вспышкой послужило то, что были открыты посольства, это была провокация, которая предполагала эти происшествия. Все это не новость, к сожалению…. Когда провокация произошла, после все это раскручивается… Этот маховик нужно срочно останавливать, и вся мировая общественность должна подключиться", — заключил он.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. США перенесли посольство в Иерусалим в мае 2018 года. Это сопровождалось массовыми волнениями и жертвами среди палестинцев. В декабре 2017 года президент Гватемалы вслед за США заявил о намерении перевести свое посольство в Израиле в Иерусалим.

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару в ноябре текущего года также заявил о готовности перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, подчеркнув, что правом на определение столицы Израиля обладает исключительно народ этой страны.