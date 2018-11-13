Москва не оставит без внимания ситуацию в секторе Газа, заявили в Госдуме

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Москва не оставляет без внимания ситуацию в секторе Газа и прилагает большие усилия, чтобы не дать конфликту разрастись, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
"(России) стоит проявить обеспокоенность и обязательно проявить обеспокоенность, потому что, в любом случае, Россия пользуется большим уважением как одной стороны, так и другой стороны. И это факт… Руководство наше не оставляет без внимания этот инцидент, вкладывает большие усилия, чтобы обстановка там не накалялась в той степени, в какой она могла бы накалиться", — сказал Чепа РИА Новости.
Политик подчеркнул, что Москва продолжит прилагать все усилия, чтобы не дать конфликту разрастись.
Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. США перенесли посольство в Иерусалим в мае 2018 года. Это сопровождалось массовыми волнениями и жертвами среди палестинцев. В декабре 2017 года президент Гватемалы вслед за США заявил о намерении перевести свое посольство в Израиле в Иерусалим.
Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару в ноябре текущего года также заявил о готовности перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, подчеркнув, что правом на определение столицы Израиля обладает исключительно народ этой страны.