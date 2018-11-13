Глава МВД Франции сообщил о предотвращении шести терактов с начала года

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что шесть терактов были предотвращены во Франции с начала 2018 года.

"Террористическая угроза остается высокой, даже если она изменила форму", — сказал Кастанер в эфире телеканала BFMTV

"Шесть терактов были предотвращены во Франции с начала года", — добавил он.

В 2017 году французским властям удалось предотвратить 13 терактов.

Во Франции почти два года действовало чрезвычайное положение, введенное на территории страны решением кабинета министров по предложению экс-президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. Режим ЧП был снят 1 ноября 2017 года.