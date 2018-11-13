ТБИЛИСИ, 13 ноя — РИА Новости. Новый посол ЕС в Грузии Карл Харцел считает, что предвыборная кампания перед вторым туром президентских выборов проходит негативно.
"Мы вновь видим довольно негативное развитие предвыборной кампании. Но это тоже выбор, это выбор кандидатов, которые участвуют в этом. Язык ненависти и угрозы, конечно же, неприемлем ",- заявил посол во вторник журналистам.
Он также выразил надежду, что правоохранители оперативно расследуют дело по факту угроз в адрес кандидата в президенты Зурабишвили.
Ранее в понедельник Зурабишвили заявила, что она и ее дети получили от сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент Михаил Саакашвили, голосовые и текстовые сообщения с угрозами убийством. Министерство внутренних дел Грузии приступило к расследованию дела.