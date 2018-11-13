ТБИЛИСИ, 13 ноя — РИА Новости. Новый посол ЕС в Грузии Карл Харцел считает, что предвыборная кампания перед вторым туром президентских выборов проходит негативно.

За должность президента Грузии 28 октября боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.

"Мы вновь видим довольно негативное развитие предвыборной кампании. Но это тоже выбор, это выбор кандидатов, которые участвуют в этом. Язык ненависти и угрозы, конечно же, неприемлем ",- заявил посол во вторник журналистам.

Он также выразил надежду, что правоохранители оперативно расследуют дело по факту угроз в адрес кандидата в президенты Зурабишвили.

Ранее в понедельник Зурабишвили заявила, что она и ее дети получили от сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент Михаил Саакашвили, голосовые и текстовые сообщения с угрозами убийством. Министерство внутренних дел Грузии приступило к расследованию дела.