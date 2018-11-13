Мир Донбассу нужен как воздух, заявила Поклонская

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что мир Донбассу нужен как воздух, и выразила надежду, что те, от кого он зависит, поставят жизни людей выше своих политических амбиций.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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