Мир Донбассу нужен как воздух, заявила Поклонская

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что мир Донбассу нужен как воздух, и выразила надежду, что те, от кого он зависит, поставят жизни людей выше своих политических амбиций.

"Мир на Донбассе очень нужен, просто необходим как воздух. Дай бог, чтобы те, от кого это зависит, поняли это и поставили жизни людей выше своих политических и иных амбиций", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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