ГАЗА, 13 ноя — РИА Новости. Палестинские боевики пригрозили перенести ракетный огонь на крупнейшие города израильского юга Ашдод и Беер-Шеву, если израильтяне продолжат бомбить "гражданские здания" в секторе Газа.

Израильские военные ранее атаковали более полутора сотен объектов на территории анклава, в том числе местную телекомпанию "Аль-Акса" и здание бывшей гостиницы, которые, как они утверждают, использовались правящим движением ХАМАС в "террористических целях". Атаки стали ответом на почти 400 ракет и мин, выпущенных боевиками со вчерашнего вечера.

"Город Ашкелон попал под огонь в ответ на обстрел израильскими оккупационными силами гражданских зданий в Газе. Если противник продолжит их бомбить, города Ашдод и Беер-Шева являются следующей целью", — сказано в заявлении, распространенном от имени пресс-секретаря боевого крыла ХАМАС Абу Убейды.

В Ашкелоне, где живут свыше 130 тысяч израильтян, ракета ночью попала в жилой дом, погиб мужчина. Местные СМИ пишут, что погибший — палестинец, который нелегально находился в Израиле на заработках. Население Ашдода и Беер-Шевы, расположенных на большем удалении от границ сектора Газа, превышает 200 тысяч человек.