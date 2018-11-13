Чижов заявил, что Москва готова обсудить модернизацию ДРСМД

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью газете Financial Times, что Москва готова обсудить модернизацию договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Как сообщает газета, американские чиновники заявили, что Россия не показала заинтересованности в том, чтобы содействовать решению проблем после того, как Трамп заявил о выходе из ДРСМД.

Чижов подчеркнул, что Москва готова говорить о модернизации договора или о замене его на новый.

"Почему США обеспокоены этим больше, чем Россия?" — заявил Чижов, комментируя предложения США о включении Китая в договор РСМД из-за обеспокоенности ракетной программой Китая. Он отметил, что Россия имеет многокилометровую границу с Китаем в отличие от США.

Между тем газета сообщает, что европейский дипломатический источник заявил, что американская сторона последние несколько недель вела активную дипломатическую деятельность, чтобы решить, как "оказать давление на русских", чтобы сдержать разработку их новой ракеты. Он добавил, что США не поменяют свое решение о выходе из ДРСМД, пока Россия не начнет соблюдать положения договора.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Согласно договору, подписанному в 1987 году и вступившему в силу 1 июня 1988 года, стороны брали на себя обязательства не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

В рамках его исполнения к июню 1991 года США уничтожили 846 ракетных комплексов "Першинг-2", "Першинг-1А" и "BGM-109G" (ракета Tomahawk наземного базирования). Советская сторона "пожертвовала" гораздо большим количеством вооружений, утилизировав 1846 ракетных систем РСД-10 "Пионер", "Р-12", "Р-14" (средней дальности), ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока" (все три — малой дальности).