Чижов рассказал о последствиях возможного размещения ракет США в Европе

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США рискуют вызвать "драматические события" в Европе, если они примут решение о размещении новых ракет на европейской территории после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил Financial Times постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Итак, каковы следующие планы американской администрации после выхода из договора РСМД? Если они (США) планируют развернуть ракеты в Европе, это может привести к драматическим событиям на всей европейской территории, в том числе во внутренней политике (государств)", — заявил Чижов.
По мнению Чижова, Европа больше всего проигрывает от решения США о выходе из договора РСМД, так как получает основную выгоду от соглашения, подписанного в 1987 году.
"На расстоянии нельзя отличить ракету с ядерной боевой частью от ракеты с неядерной боевой частью. Это один из самых сложных вопросов в сфере контроля над вооружением", — добавил Чижов.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.