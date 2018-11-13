Чижов рассказал о последствиях возможного размещения ракет США в Европе

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США рискуют вызвать "драматические события" в Европе, если они примут решение о размещении новых ракет на европейской территории после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил Financial Times постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

"Итак, каковы следующие планы американской администрации после выхода из договора РСМД? Если они (США) планируют развернуть ракеты в Европе, это может привести к драматическим событиям на всей европейской территории, в том числе во внутренней политике (государств)", — заявил Чижов.

По мнению Чижова, Европа больше всего проигрывает от решения США о выходе из договора РСМД, так как получает основную выгоду от соглашения, подписанного в 1987 году.

"В 1987 году было очевидно и продолжает таковым оставаться: Европа выигрывала больше всех. Так как Европа была тем местом, где были развернуты американские ракеты средней и меньшей дальности, следовательно, она была целью для подобных советских ракет", — заявил Чижов. По его мнению, любое новое развертывание ракет в Европе будет дестабилизирующим, даже если это не будут ракеты с ядерной боевой частью.

"На расстоянии нельзя отличить ракету с ядерной боевой частью от ракеты с неядерной боевой частью. Это один из самых сложных вопросов в сфере контроля над вооружением", — добавил Чижов.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.