ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Китай по-прежнему надеется на равноправные переговоры с США по торговому спору, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Он подчеркнул, что в торговой войне нет победителей.
"Я верю в то, что мы, Китай и США, сможем найти взаимоприемлемое решение", — добавил китайский премьер.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами для смягчения торговых трений на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран на полях саммита G20.
Информация о предстоящем визита появилась вслед за состоявшимся телефонным разговором вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучином.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.