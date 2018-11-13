ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Китай по-прежнему надеется на равноправные переговоры с США по торговому спору, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Торгово-экономический вопрос сейчас стал самым заметным в китайско-американских отношениях. Но мы по-прежнему надеемся на проведение переговоров на основе равенства и уважения, чтобы найти решение, которое было бы приемлемым для обеих сторон", — заявил Ли Кэцян, выступая в Сингапуре в рамках визита. Выступление транслировалось по ТВ.

Он подчеркнул, что в торговой войне нет победителей.

"Я верю в то, что мы, Китай и США, сможем найти взаимоприемлемое решение", — добавил китайский премьер.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами для смягчения торговых трений на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран на полях саммита G20.

Информация о предстоящем визита появилась вслед за состоявшимся телефонным разговором вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучином.

По данным газеты Wall Street Journal, разговор Мнучина и Лю Хэ в пятницу не привел к прогрессу в этом вопросе, однако возобновление переговоров указывает на то, что обе стороны пытаются достичь договоренности. Издание пишет, что США заявляют, что для того чтобы торговая сделка с Китаем состоялась, КНР должна предоставить конкретные предложения. Власти Китая в свою очередь настаивают на том, что переговоры должны состояться до того, как будут сделаны какие-либо предложения. Китай опасается, что выдвинув предложение до переговоров, лишится "рычагов давления".

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.