Решение проблемы наркотиков требует глобального подхода, заявил генсек ШОС

ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Решение проблем наркотиков требует не только мер реагирования на национальном и региональном уровнях, но и практическое взаимодействие на глобальном уровне, заявил генсек ШОС Рашид Алимов.

"Для ликвидации вызовов, создаваемых мировой проблемой наркотиков, требуется не только принятие продуманных и тщательно взвешенных, согласованных мер реагирования на национальном и региональном уровнях, но и практическое взаимодействие и сотрудничество на глобальном уровне", — заявил Алимов в ходе открытия заседания рабочей группы экспертов Парижского пакта по вопросам регионального сотрудничества.

По его словам, "государства-участники ШОС выступают за необходимость выработки совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, в том числе и через сеть интернет".

"В этой связи хочу отметить, что со дня своего основания ШОС последовательно развивает и укрепляет сотрудничество с ООН и ее специализированными учреждениями. Озабоченность государств-участниц ШОС усилением угроз, вызванных ростом производства, торговли и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборона наркотиков как одного из источников финансирования терроризма, не спадает", — подчеркнул он.

По его словам, "есть достаточные основания для скоординированного, сбалансированного и всеобъемлющего подхода в целях поиска и нахождения надежных и эффективных способов решения глобальной проблемы наркотиков".

"ШОС вместе с управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН) и инициативой Парижского пакта готовы к этому, несмотря на неизбежно возникающие на пути риски и сложности", — добавил генсек ШОС.

В Пекине во вторник открылось заседание рабочей группы экспертов Парижского пакта по вопросам регионального сотрудничества на базе секретариата ШОС. "Инициатива Парижского пакта" в Пекине стала значимой платформой для презентации достижений стран ШОС в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной организованной преступности, а также результатов их сотрудничества с другими международными акторами.

Инициатива Парижского пакта является партнерством, объединяющим более 50 стран и международных организаций, ее деятельность направлена на противодействие употреблению и транспортировке опиатов из Афганистана, а также на решение сопутствующих проблем в соответствующих странах, расположенных вдоль путей перемещения наркотиков.