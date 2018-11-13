США рассказали о планах поставки Японии истребителей F-35

ТОКИО, 13 ноя — РИА Новости. США поставят Японии 10 истребителей F-35 до конца этого года, еще шесть отправят в 2019 году, заявил во вторник на пресс-конференции в Токио вице-президент США Майк Пенс.

"До конца этого года мы поставим Японии десять истребителей F-35 и еще шесть в 2019 году", — сказал Пенс после переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

По словам Пенса, США тем самым выполнят обещания президента США Дональда Трампа об ускорении продажи военных технологий Японии.

Как сообщалось ранее, Япония намерена оснастить силы самообороны 42 истребителями до 2024 финансового года. Эта мера, как предполагается, будет направлена, прежде всего, против растущей военной активности Китая.

Истребители планируется разместить на базах в префектурах Миядзаки, Ибараки и других. Таким образом, к весне 2028 года Япония будет обладать 62 такими самолетами.