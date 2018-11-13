МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз восстановить экономические связи с Россией. Его слова приводит официальный портал правительства.

Он напомнил, что раньше Брюссель поддерживал идею создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, и, по его мнению, "было бы хорошо вернуться к этому подходу".

При этом сейчас экономические и торговые отношения между Россией и Евросоюзом "развиваются в крайне плохом направлении", отметил Сийярто. По словам министра, необходимо признать, что экономическое сотрудничество между Европой и Россией существует, но основано на двойных стандартах.

"Мы считаем, что здесь нет места двойным стандартам, а это значит, что экономические отношения между Евросоюзом и Россией должны быть перестроены в целом, потому что именно это послужило бы интересам Евросоюза и всех стран ЕС в нынешней глобальной экономической ситуации", — сказал Сийярто.

При этом основой восстановления экономического сотрудничества должны стать взаимоуважение и нормы международного права, заключил министр.

Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и возвращения Крыма, который вошел в состав России после референдума. Вашингтон и Брюссель обвиняли Москву во вмешательстве во внутреннюю политику Украины и ввели ограничительные меры. Российская сторона приняла ответные санкции, однако в Кремле неоднократно подчеркивали, что считают диалог на языке санкций контрпродуктивным. В последнее время в Европе все чаще высказываются мнения о необходимости отмены ограничительных мер в отношении России.