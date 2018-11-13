МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте и руководствуется интересом сохранения территориальной целостности Ливии, заявил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев 12-13 ноября примет участие в Международной конференции по Ливии в Палермо, организованной по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
"Мы не занимаем чью-либо сторону во внутриливийском конфликте. Руководствуясь интересом сохранения суверенитета и территориальной целостности Ливии, поддерживаем сбалансированные контакты со всеми основными военно-политическими силами в этой стране", — сказал Приходько.
Он также отметил, что целью РФ является желание помочь преодолеть имеющиеся разногласия и договориться по оставшимся спорным вопросам.