МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте и руководствуется интересом сохранения территориальной целостности Ливии, заявил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 12-13 ноября примет участие в Международной конференции по Ливии в Палермо, организованной по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

"Мы не занимаем чью-либо сторону во внутриливийском конфликте. Руководствуясь интересом сохранения суверенитета и территориальной целостности Ливии, поддерживаем сбалансированные контакты со всеми основными военно-политическими силами в этой стране", — сказал Приходько.

Он также отметил, что целью РФ является желание помочь преодолеть имеющиеся разногласия и договориться по оставшимся спорным вопросам.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке — на востоке — заседает избранный народом парламент, а в Триполи — на западе — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.