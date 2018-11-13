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В мире

Приходько считает, что альтернативы переговорам по Ливии нет

(обновлено: 07:27 13.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСергей Приходько. Архивное фотоСергей Приходько. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Альтернативы переговорному процессу по Ливии нет, все стороны должны продолжать диалог по поиску компромиссов, заявил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Francisco Seco
Столтенберг снял с НАТО ответственность за операцию в Ливии

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 12-13 ноября примет участие в Международной конференции по Ливии в Палермо, организованной по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

"Считаем, что альтернативы переговорному процессу нет. Все ливийские стороны должны продолжать диалог по поиску компромиссов, опираясь на Схиратское соглашение, являющееся единственной жизнеспособной основой для достижения долгосрочного урегулирования, о чем, в частности, говорится в принятой 13 сентября сего года резолюции СБ ООН 2434", — сказал Приходько.

Он отметил, что основная работа по достижению межливийского урегулирования должна осуществляться под эгидой ООН. По его словам, Россия поддерживает предпринимаемые специальным представителем Генерального секретаря ООН по Ливии Гассаном Саляме усилия по реализации "плана действий", который предусматривает проведение национальной конференции и общеливийских выборов.

Вид на город Триполи, Ливия. Архивное фото
© AFP 2018 / Mahmud Turkia
ООН будет продвигать экономические реформы в Ливии
Одним из главных препятствий на пути к урегулированию ситуации Приходько назвал неудовлетворительную ситуацию в сфере безопасности. "В стране существуют многочисленные террористические анклавы, в которых обосновались боевики ИГ* и "Аль-Каиды"*, пополняющие свои ряды возвращающимися из Сирии и Ирака экстремистами. С конца августа по конец сентября в Триполи происходили боестолкновения между местными вооруженными группировками. Более того, сохраняется угроза террористических акций, в том числе против иностранных интересов", — пояснил Приходько.

Кроме того, он отметил, что стороны не могут договориться о создании законодательной базы, необходимой для организации народного волеизъявления: заседания Палаты депутатов в Тобруке на Востоке Ливии по рассмотрению законов о конституционном референдуме и о выборах постоянно переносятся из-за отсутствия кворума.

Первый замглавы аппарата правительства РФ считает важной ролью в контексте ливийского диалога "благожелательное внешнее сопровождение политического процесса в стране", которое должно носить скоординированный характер и вписываться в "План действий" ООН по Ливии.

Вид на город Триполи, Ливия. Архивное фото
© AFP 2018 / Mahmud Turkia
ООН будет продвигать экономические реформы в Ливии
РФ рассчитывает, что проведение заслуживающих доверия парламентских и президентских выборов в Ливии позволит создать полноценную систему государственного управления, которая бы смогла вывести страну на линию устойчивого роста. "Призываем ливийские стороны, непосредственно вовлеченные в дело национального примирения и созидание новой Ливии, проявлять максимум доброй воли, способность преодолевать разногласия и совместными усилиями заниматься реализацией общих задач", — добавил Приходько.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке — на востоке — заседает избранный народом парламент, а в Триполи — на западе — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.

 

*Террористические организации, запрещенные в России.

 

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