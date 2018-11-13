МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США в своих действиях на энергетическом пространстве в Европе учитывают "Северный поток — 2", как проект, который будет претворен в жизнь. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог Александр Асафов.

Как считает эксперт, со стороны Вашингтона не идет речи о том, чтобы мешать российскому проекту. При этом Украина, уверен Асафов, будет пытаться препятствовать любому начинанию, связанному с Москвой.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток — 2".

Стороны полагают, что "Северный поток — 2" подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

"Северный поток — 2- строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 километров. Является расширением "Северного потока". По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу. Отличается составом акционеров подводной части. Параллельно текущему газопроводу OPAL немецкие компании сооружают газопровод Eugal для поставок газа к центрально-европейскому газовому хабу у городка Баумгартен (Австрия).