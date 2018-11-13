Власти сектора Газа отменили занятия в школах из-за израильских ударов

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (506)

ГАЗА, 13 ноя — РИА Новости. Министерство образования сектора Газа отменило во вторник занятия в школах и университетах в связи с продолжающимися израильскими бомбардировками, говорится в пресс-релизе.

Израильтяне в течение полусуток наносят удары по десяткам объектов на территории анклава, отвечая на сотни ракет, запускаемых палестинскими боевиками.

"Министерство образования отменяет все занятия в школах… и университетах в связи с израильской эскалацией", — сказано в сообщении.

Аналогичные меры предосторожности введены во многих населенных пунктах юга Израиля, на которые с вечера понедельника упали более 300 палестинских ракет.