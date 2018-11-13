Газовый бунт: в Кривом Роге из-за отсутствия отопления захватили котельные

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В украинской компании "Криворожгаз" сообщили, что неизвестные начали несанкционированный отбор газа в котельных города Кривой Рог, который ранее был отключен за неуплату, что "может привести к технологической катастрофе". Критическая ситуация также складывается в городе Смела, Черкасская область, где власти объявили режим чрезвычайного положения. Стало также известно, что в городе Шепетовка в Хмельницкой области газоснабжение со вторника может быть прекращено из-за имеющейся задолженности.

Горящие шины

Неизвестные в минувший понедельник ворвались в здание "Криворожгаза" с требованием возобновить отопление в городе Кривой Рог, которое было отключено из-за неуплаты. Толпа, собравшаяся у здания, жгла шины и не давала пожарным потушить огонь. Пресс-секретарь "Криворожгаза" Дарья Орлова сообщила, что неизвестные сорвали пломбы на пяти из шести городских котельных и начали несанкционированный отбор газа, аварийные бригады на места не подпускали. Руководство компании начало переговоры с ворвавшимися людьми.

"Сейчас продолжаются переговоры, появился конструктив и понимание, что в сложившейся ситуации виноват НАК "Нафтогаз". Первый реальный результат переговоров — это возобновление работы аварийной службы ПАО "Криворожгаз", — цитирует сообщение компании агентство "Украинские новости".

Чрезвычайное положение

Власти города Смела в Черкасской области Украины из-за отсутствия отопления ввели с понедельника чрезвычайное положение, сообщил городской портал smila.misto.online.

По данным портала, соответствующее решение принял Смеловский горсовет. В городе не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов.

На сайте горсовета указано, что в городе проживают более 68 тысяч человек.

Местное население угрожает перекрыть дороги, если вопрос теплоснабжения не будет решен, заявил в понедельник мэр Алексей Цыбко.

"Если государство так относится к нам, смелянам, к центру Украины, тогда центру Украины ничего не остается кроме как остановить все транспортные артерии через центр Украины… Я делал все возможное, чтоб этого не было, но община настроена резко", — заявил Цыбко в эфире телеканала "112 Украина".

Ситуация чрезвычайно сложная

От газоснабжения со вторника из-за задолженности также может быть отключен город Шепетовка в Хмельницкой области, сообщает пресс-служба городского совета.

"Ситуация в городе Шепетовка чрезвычайно сложная, и во вторник-среду она может осложниться еще больше. Связана она с тем, что в городской совет на прошлой неделе поступило письмо-предупреждение от "Шепетовкагаз" о том, что с 13 числа будет прекращено газоснабжение по всей Шепетовке, что автоматически может привести к локальной ЧС по городу", — сказал мэр Шепетовки Михаил Полодюк, обращение которого приводит горсовет на своем сайте.

По его словам, ситуация по поставкам тепла в городе "стала крайне критичной".

Газ не дает "Нафтогаз"

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко призвал президента Петра Порошенко и кабмин безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких украинских городах.

"Газ городам, где сегодня мерзнут люди, не дает НАК "Нафтогаз". Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто… И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию", — заявил Кличко на совете регионального развития при участии президента и премьер-министра Украины.