Макрон считает необходимым регулировать интернет

ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости совместного регулирования интернета для того, чтобы он оставался свободным, открытым и безопасным.

"Я верю, что надо регулировать, это условия для того, чтобы интернет был свободным, открытым и безопасным – таким, каким его видели отцы-основатели. Франция, кстати, была первым государством, подписавшим контракт для спасения интернета, который был запущен Тимом Бернерсом-Ли", — сказал Макрон, выступая в ЮНЕСКО на Форуме по управлению интернетом.

По мнению французского лидера, регулирование интернета – это также условие для того, чтобы демократично избранные правительства, уважающие правовое государство, могли защитить свое население.

"Я часто говорю, что если мы не будем регулировать интернет, существуют риски опрокидывания основ демократии. Если мы не будем регулировать отношения к данным (пользователей), права, которые имеют наши граждане по отношению к собственным данным, доступ и передачу данных, какой тогда смысл в демократично избранном правительстве?" — продолжил Макрон.

По его мнению, необходимо уйти от ложной парадигмы о том, что есть лишь два варианта: с одной стороны – модель полного самоуправления, интернета без управления, а с другой – полный контроль сильных авторитарных государств над интернетом. В качестве примера он привел калифорнийскую и китайскую модели интернета.

Макрон полагает, что нужно третья, новая модель. "Мы должны построить через регулирование новый путь, где государствам вместе с участниками интернета, гражданским обществом, всеми действующими лицами удастся хорошо регулировать", — сказал французский президент.