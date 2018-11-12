Макрон считает необходимым регулировать интернет

ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости совместного регулирования интернета для того, чтобы он оставался свободным, открытым и безопасным.
По мнению французского лидера, регулирование интернета – это также условие для того, чтобы демократично избранные правительства, уважающие правовое государство, могли защитить свое население.
"Я часто говорю, что если мы не будем регулировать интернет, существуют риски опрокидывания основ демократии. Если мы не будем регулировать отношения к данным (пользователей), права, которые имеют наши граждане по отношению к собственным данным, доступ и передачу данных, какой тогда смысл в демократично избранном правительстве?" — продолжил Макрон.
Макрон полагает, что нужно третья, новая модель. "Мы должны построить через регулирование новый путь, где государствам вместе с участниками интернета, гражданским обществом, всеми действующими лицами удастся хорошо регулировать", — сказал французский президент.