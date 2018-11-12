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Лукашевич назвал выборы в Донбассе шагом по продолжению диалога по Минску-2

Сюжет:
Выборы в ДНР и ЛНР (116)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВыборы в Донецкой народной республикеВыборы в Донецкой народной республике
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЕНА, 12 ноя – РИА Новости. Москва расценивает выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей как шаг, направленный на продолжение диалога между сторонами конфликта на Украине по выполнению Минских соглашений, заявил в понедельник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕ
Выборы в ДНР и ЛНР не противоречат Минским соглашениям, заявил Лукашевич
Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ по теме прошедших выборов было созвано в понедельник по требованию делегации Украины. Обычно совет заседает по четвергам. Лукашевич отметил, что Москва с уважением относится к волеизъявлению жителей юго-востока Украины.

"Расцениваем выборы 11 ноября как важный шаг, направленный на продолжение диалога между представителями Донецка, Луганска и Киева в Контактной группе по вопросам выполнения минского Комплекса мер (Минска-2), утвержденного резолюцией 2202 СБ ООН", — сказал Лукашевич, выступая на заседании.

По его словам, жители Донбасса отчетливо продемонстрировали, что они хотят мира, а не войны, а "вот чего хотят в Киеве — можно судить по обстрелам пригородов Горловки со стороны вооруженных сил Украины в день голосования".

Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Лукашевича удивил созыв спецзаседания постсовета ОБСЕ по выборам в Донбассе
"Надеюсь, что европейские страны понимают, кого они поддерживают. Поощрение "партии войны" в Киеве приводит к тому, что украинская армия постоянно нарушает режим тишины и препятствует разведению сил, а руководство Украины уклоняется от прямого диалога с ополченцами и продолжает бесчеловечную экономическую и транспортную блокады Донбасса", — добавил постпред.

По данным ЦИК самопровозглашенных республик, победы на выборах в ДНР и ЛНР одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине". Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями.

Минские соглашения
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