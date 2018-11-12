Лукашевича удивил созыв спецзаседания постсовета ОБСЕ по выборам в Донбассе

ВЕНА, 12 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил удивление в связи с созывом специального заседания постоянного совета организации по теме выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Специальное заседание постсовета ОБСЕ было созвано в понедельник по требованию делегации Украины. Обычно постсовет заседает по четвергам.

"Удивлены созывом сегодня специального заседания постоянного совета. Тема выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины обсуждается в этом зале последние три недели. Позиции известны. Необходимые разъяснения даны. К тому же каждый четверг мы имеем возможность обменяться мнениями о ситуации на Украине и необходимости выполнения минских договоренностей. В чем "добавленная стоимость" сегодняшней встречи?", — сказал Лукашевич, выступая на заседании.

По данным ЦИК самопровозглашенных республик, победы на выборах в ДНР и ЛНР одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине". Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.