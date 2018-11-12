Порошенко обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил министром энергетики США Риком Перри вопрос поставки сжиженного газа из США и использование американских технологий для разработки запасов нефти и газа, сообщила пресс-служба украинского президента в понедельник.

По данным пресс-службы, Порошенко на встрече отметил успешную реализацию ряда совместных проектов в ядерной энергетике, а также поставки на Украину американского угля.

"Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", — говорится в сообщении на сайте президента.

Порошенко подтвердил заинтересованность в привлечении на Украину современных технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа, а также отметил значение сотрудничества с США для укрепления энергетической безопасности Украины. "В ходе встречи было объявлено о начале украинского-американского стратегического энергетического диалога, который будет способствовать более тесному сотрудничеству причастных государственных учреждений и компаний", — говорится в сообщении.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.